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Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor

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Somali'de gıda sıkıntısı nedeniyle 500 bin çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.
Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Somali'deki gıda kriziyle ilgili basına açıklama yaptı.

Elder, Somali'deki gıda krizinin 500 bin çocuğu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığına dikkati çekti.

Somali'deki 2011'de yaşanan gıda krizinde 340 bin çocuğun gıda sıkıntısı yaşadığı bilgisini veren Elder, bu sayının bu yıl 500 bini geçtiğini sözlerine ekledi.

Elder, gıda krizini, "Bu yüzyıl görmediğimiz bir kabus." olarak tanımladı.

SOMALİ'NİN YÜZDE 80'İ AŞIRI KURAKLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı

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