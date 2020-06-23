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Somali'de Türk askeri eğitim üssüne intihar eylemi girişimi: 2 ölü

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Somali'de Türk askeri eğitim üssüne intihar eylemi girişimi: 2 ölü
Somali'de Türk askeri eğitim üssüne intihar eylemi girişimi: 2 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişinin öldürüldüğü belirtildi.

AP haber ajansı olayda 2 kişinin öldüğünü duyurdu.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirtti.

Yılmaz, "İlk gelen bilgilere göre, eylemci kalabalığın arasından ayrılarak içeri girmeye çalıştı ve Somalili askerlerin 'dur' ihtarına uymayınca vuruldu. Bu sırada patlama yaşandı. Bir sivilin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi aldık." dedi.

te yandan Eş-Şebab'ın propaganda ajansı El Furkan, saldırıyı El Kaide bağlantılı örgütün üstlendiğini duyurdu.

Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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