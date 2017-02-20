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Somali'deki Eş-Şebab örgütünden "gözdağı"

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Somali'deki Eş-Şebab örgütünden "gözdağı"
Somali'deki terör örgütü Eş-Şebab, yeni cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı "savaşacağını" açıkladı.

Şebab'ın önde gelen isimlerinden Şeyh Hasan Yakub, örgüte yakın "SomaliMeMo" sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, "Şebab örgütü, önümüzdeki dört senede yeni cumhurbaşkanı ve ekibine karşı savaşmaya kararlı." ifadesini kullandı.

Yeni cumhurbaşkanı Fermacu'nun "İslam karşıtı batı yanlısı fikirleri" nedeniyle öncekilere göre daha tehlikeli olduğunu belirten Yakub, Fermacu ve siyasi ekibine yönelik saldırıları artıracaklarını kaydetti.

Yakub, Fermacu'nun mensubu olduğu Ed-Darur kabilesini, yeni cumhurbaşkanın yanında yer almamaları konusunda uyararak, eski cumhurbaşkanını savunmaya çalışan kabilelerin Şebab örgütüyle yaşadığı çatışmalarda binlerce mensubunu kaybettiğini savundu.

Somali'de 8 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazanmış, eski cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'tan teslim aldığı görevine geçen perşembe başlamıştı.

ABD vatandaşı Fermacu, lisans eğitimini ABD'de tamamladıktan sonra 1985'te Somali'nin Washington Büyükelçiliğinde birinci sekreter olarak görev yapmıştı.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

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