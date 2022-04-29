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Somali'deki kamplar iklim değişikliği mağdurlarına da ev sahipliği yapıyor

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Dünyanın en az karbon salan ancak iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerinden Somali’de, şiddetli kuraklık nedeniyle bu yılın ilk üç ayında 450 bine yakın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Somali'deki kamplar iklim değişikliği mağdurlarına da ev sahipliği yapıyor

Dünyanın en az karbon salan ancak iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerinden Somali’de, şiddetli kuraklık nedeniyle bu yılın ilk üç ayında 450 bine yakın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İklim değişikliğine neden olan karbon salımını dünyada en az gerçekleştiren ancak sonuçlarından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Somali'de kuraklığın son yıllarda etkisini artırması, yılın ilk 3 ayında 450 bine yakın kişinin yaşadıkları bölgeleri terk etmesine, bunlardan birçoğunun da kamplara sığınmasına neden oldu.

Küresel Karbon Projesi'nin (GCP) raporuna göre kişi başına düşen karbon salımında 221 ülke arasında 214. sırada bulunan Somali, küresel ısınmaya en az etki eden ancak sonuçlarından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre Somali'de yılın ilk 3 ayında kuraklıktan etkilenen yaklaşık 450 bin kişi ülke içinde gıdaya, suya erişimin olduğu, daha yaşanabilir bölgelere göç ederken bunların bir kısmı kamplarda yaşamaya başladı.

Somali’nin orta kesimlerindeki Diinsoor kasabasını terk ederek güneydeki Bardera kentine göç etmek zorunda kalan İbrahim Abdiyow da onlardan biri.

AA muhabirine, kuraklığın çevreye verdiği zarar ve tahribat nedeniyle tüm geçim kaynaklarını kaybettiğini anlatan Abdiyow, "Keçilerim ve sığırlarım vardı, çayırlar kuruduğunda ve otlaklar harap olduğunda onlara bakamadım. İş bulmak için Bardera'ya geldim. Ama iş bulmam söz konusu bile değil, zira burası kalacak yerin, tuvaletin ve suyun olmadığı, ülke içi göç eden insanlarla dolu bir yer." dedi.

"Kucağımda çocuklarımla saatlerce yürüdüm"

Abdiyow'la aynı kasabadan olan ve Bardera'ya göç etmek zorunda kalan bir diğer kuraklık mağduru Suuban Abdi, çocuklarını kucağında taşıyarak saatlerce yürüdüğünü, bir gün yardım geleceğine inanarak Bardera kentinin eteklerinde, ülke içi yer değiştiren insanların olduğu bir kampa ulaştıklarını anlattı.

Ailesiyle birlikte bir süredir bu kampta olduğunu söyleyen Abdi, "Çocuklarımın, köydeki hayatlarımızdan daha iyi bir hayatları olacağını umuyorum. Moralimizi yüksek tutarak çocuklarımızın, durumları şu an belirsiz olsa da daha iyi bir gelecekleri olması için dua etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Abdi, iklim değişikliğinin ne anlama geldiğini bilmediğini ancak bulundukları duruma yol açtıysa kimsenin bunun hafife almaması gerektiğini ifade etti.

Aynı kamptaki yaşlı bir kadın olan Safiyo Muhammed de terk ettiği köyünde suya ulaşmakta zorluk çektiğini, çocukları için su taşırken ciddi şekilde yaralandığını aktardı.

Son üç aydır kampta olduğunu vurgulayan Muhammed, iklim değişikliğinin bu kadar öldürücü olabileceğini beklemediğini dile getirerek “Bütün hayvanlarımı, tüm geçim kaynaklarımı kaybettim. Son üç yıldır köylerimizde mahsul kıtlığı yaşandı ve hayvanlarımız beslenemedi. Ardından da gelir kaynaklarımızın yok olmasına yol açan hastalıklar baş gösterdi.” dedi.

"Kaçmak seçenek değil zorunluluktu"

Somali'de kuraklık nedeniyle yer değiştirenlere ev sahipliği yapan bölgelerden biri de ülkenin güneyindeki kıyı kenti Kismayo.

Kentte bulunan bir göçmen kampına sığınan Mukhtar Muhammed Yusuf, kalabalık bir ailesi olduğunu ve aile üyeleriyle birlikte yaşadıkları köyü terk ederek buraya gelmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Yusuf, yıllardır yaşanan kuraklık nedeniyle mahsullerinde kıtlık yaşandığını ve bölgedeki çevresel tahribattan dolayı hayvanlarının telef olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Benim bir ailem var. Kaçmak bir seçenek değil, zorunluluktu. Çocuklarımın hayatını kurtarmak için bunu yapmamız gerekiyordu. Buraya gelmek zor bir karardı çünkü burada uygun koşullar olmayacağını en başından beri biliyorduk."

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