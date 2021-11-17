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Şömineli Evin Meyhane Olacağı Söylentileri Gerçek Değil

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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, Mağusa’da bulunan tarihi Şömineli Ev’in meyhane olacağı iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Şömineli Evin Meyhane Olacağı Söylentileri Gerçek Değil

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, Mağusa’da bulunan tarihi Şömineli Ev’in meyhane olacağı iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ced, uzun yıllar atıl duran Şömineli Ev’in, Fikri Ataoğlu’nun bir önceki Turizm Bakanlığı döneminde restore edildiğini ancak meyhane olacağı yönünde bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

MÜZE CAFE KONSEPTİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Şömineli Ev’in müze olarak tasarlandığını belirten Ced, nüfusun arttığı bölgede soluklanma imkânı yaratma adına tüm tarihi mekanlarda olduğu gibi, müze-cafe konseptli bir yapının düşünüldüğünü kaydetti.

Şömineli Ev için sadece ihale duyurusunun yapıldığını, şu ana kadar bir kiralama yapılmadığını da ifade eden Ced, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin kontrolü dışında bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

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