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Şömineyi benzinle yakmak isteyince hem kendini hem de evi yaktı

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Şömineyi benzinle yakmak isteyince hem kendini hem de evi yaktı
Şömineyi benzinle yakmak isteyince hem kendini hem de evi yaktı

22.01.2019 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, İnönü'de Neşet DEMİREL ikametgahında, ısınmak maksatlı olarak şöminedeki odunları yakmaya çalıştığı sırada, tasarrufunda bulunan benzin bidonunun tutuşup alevlenmesi sonucu bir yangın çıkmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu evin oturma odasında bulunan bir adet iki kişilik koltuk, bir adet çift kapılı alüminyum panjur, bir adet çift kapılı pencere, bir adet ampül ve kablosu yanarak zarar gördü.

Yangın sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden ikinci derece yanıklar meydana gelen Neşet DEMİREL kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip cerrahi servisinde müşahede altına alındı. 

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