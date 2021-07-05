Somon ve Uskumru Yemek, Migrene İyi Geliyor

Dünyada en yaygın görülen üçüncü hastalık olan migren ile ilgili ABD’de yeni bir araştırma gerçekleştirildi.

Dünyada en yaygın görülen üçüncü hastalık olan migren ile ilgili ABD’de yeni bir araştırma gerçekleştirildi. British Medical Journal’da yayımlanan ve 182 kişi üzerinde yapılan çalışmada, somon ve uskumru gibi omega 3 bakımından zengin balıkları yemenin migrene iyi gelebileceği belirtildi.

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, somon ve uskumru gibi omega 3 bakımından zengin balıkları yemenin migrene iyi gelebileceği açıklandı.



Kuzey Carolina Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ayda 5 ila 20 gün migren rahatsızlığı yaşayan 182 kişi analiz edildi.



British Medical Journal’da yayımlanan araştırmada katılımcılar, 16 hafta boyunca değişen miktarlarda omega 3 yağ asiti içeren üç yemekten birini yedi.

Araştırmanın sonucunda omega 3 bakımından zengin somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıkları tüketenlerin daha az baş ağrısı çektiği belirtildi.



BİTKİSEL YAĞI AZALTANLARDA BAŞ AĞRISI AZALIYOR



Araştırmada ayrıca bitkisel yağlarda bulunan omega 6 yağ asitini azaltanların da daha az baş ağrısı çektiği aktarıldı.



Çalışmayı ile ilgili British Medical Journal’da yer alan yazıda, "Bu çalışma, insanlarda hedeflenen yemek değişiklikleri yoluyla baş ağrısının tedavi edilebileceğine dair biyolojik olarak makul bir kanıt sağlıyor" denildi.

Migrenin her yedi kişiden birini etkilediği ve dünyada en çok görülen üçüncü hastalık olduğu aktarılan çalışmada, aşırı kafein ve alkol tüketiminin baş ağrılarının temelini oluşturduğunun altı çizildi.