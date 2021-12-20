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Son 1 haftada 20 yangın meydana geldi

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13-19 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (6) adet yangın ve (14) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir.
Son 1 haftada 20 yangın meydana geldi

13-19 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (6) adet yangın ve (14) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur. Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, faal durumdaki şöminenin baca kısmına dekor amaçlı konan PVC’nin aşırı ısıdan eriyerek şekil değiştirmesi, kötü hava koşulları ile düşen yıldırım, oluşan kısa devreler, sirayet ve diğer yangınlar olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılması ve yangın riskine karşı akü başlıklarının sökülmesi, kuyuya düşen dananın çıkarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, ağaçlarda, araçların motor bölümünde ve binalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 146,600 TL’dir.

Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir. Lefkoşa:1 Girne:2 Güzelyurt:1 İskele:2

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