Son 1 haftada 26 yangın meydana geldi

18 - 24 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (26) adet yangın ve (2) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, sabotaj, sirayet, söndürülmeden dökülen mangal kömürlerinin kuru otları tutuşturması, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayları ise trafik kazası sonucu dere yatağına düşen araçta mahsur kalan şahsın kurtarılması ve yine trafik kazası sonucu ex olan şahsın Lefkoşa Devlet Hastanesinin morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 15.330 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:10

Gazimağusa:8

Girne:1

Güzelyurt:3

İskele:4

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA 10 GÜZELYURT 3 İSKELE 4 GAZİMAĞUSA 8 GİRNE 1 TOPLAM 26

18.10.2021– 24.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ Temizlik Maksatlı 4 Sabotaj 2 Sigara İzmariti 9 Tespit Edilemeyen 4 Kısa Devre 3 İhmal Ve Dikkatsizlik 2 Sirayet 2 TOPLAM 26

18.10.2021– 24.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ Kuru Ot ve Çöp 11 Anız 7 Motorlu Araç 2 Bahçe 2 Ev 1 Elektrik 1 Deniz Aracı 1 Sair 1 TOPLAM 26