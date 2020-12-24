  • BIST 1.426
  • Altın 453,020
  • Dolar 7,5685
  • Euro 9,2219
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 4’ü yerel 11 pozitif vakaya rastlandı

Son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor, akciğerler bir türlü normale dönmüyor

»
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor, akciğerler bir türlü normale dönmüyor
Son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor, akciğerler bir türlü normale dönmüyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor" dedi. 

Prof. Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yoğun bakımda yatan hastaların çok ağır olduğu belirtti. 

Tükek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönem yoğun bakımda yatan hastalar çok ağır. Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor. Virüsün RNA dizilimini çok daha fazla merak ediyorum."

 

Türkiye'de toplamda 2 milyon 82 bin 610 vaka sayısı, 18 bin 861 can kaybı bulunuyor. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 901. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Poşet ücretine zam yok23 Aralık 2020 Çarşamba 23:30
  • Metin Akpınar 'Cumhurbaşkanına hakaretten' hakim karşısına çıktı23 Aralık 2020 Çarşamba 23:15
  • Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu: 'İnsanlardan çok korkuyor'23 Aralık 2020 Çarşamba 22:15
  • Çanakkale'de bebeğini çöp konteynerine atan anne ile erkek arkadaşı yakalandı23 Aralık 2020 Çarşamba 21:45
  • Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti23 Aralık 2020 Çarşamba 21:30
  • 'Koronavirüs mahallesi': 50 kişi hayatını kaybetti23 Aralık 2020 Çarşamba 19:45
  • Ankara'da bulunan köpeklerin ses tellerinin kesildiği raporla kesinleşti: Hasar kalıcı23 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
  • Adnan Oktar: Eğer biz evrimi çürütmeseydik Türkiye komünist olurdu23 Aralık 2020 Çarşamba 19:00
  • Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı altıya çıktı23 Aralık 2020 Çarşamba 13:57
  • Karamollaoğlu: İktidar ya Doğu Türkistan'ı seçecek ya da Doğu Perinçek'i23 Aralık 2020 Çarşamba 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti