  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC’de bugün 2’si yerel 12 pozitif vaka

Son 24 saat: 30 bin 402 vaka, 195 can kaybı

»
Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 402 Covid-19 vakası kayda geçerken, 195 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saat: 30 bin 402 vaka, 195 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine görebir günde 174 bin 761 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845’e yükseldi.

Toplam hasta sayısı 539 bin 291’e, iyileşenlerin sayısı 431 bin 253’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 900’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 93, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 11 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 805.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları kaydetti: “Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana Belediye Başkanı:'Koronavirüse karşı delikanlılık yapmamamız gerekiyor'06 Aralık 2020 Pazar 19:40
  • DSÖ: Türkiye’deki verilerden haberdar değildik06 Aralık 2020 Pazar 19:32
  • Karamollaoğlu: Telefonlarımızın ve mekânlarımızın mutlaka dinlendiği kanaatindeyim06 Aralık 2020 Pazar 18:26
  • Türkiye'nin koronavirüs aşısı satın aldığı Çinli Sinovac şirketinin rüşvet geçmişi gündemde06 Aralık 2020 Pazar 18:15
  • Ankara'dan Atina'ya cevap: Hiçbir yaptırım taviz vermemize neden olmayacak06 Aralık 2020 Pazar 16:55
  • Türkiye Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerini genişletiyor06 Aralık 2020 Pazar 16:51
  • Sağlık Bakanı Koca: 50 milyon kişiyi erken dönemde aşılamamız lazım06 Aralık 2020 Pazar 16:50
  • Karamollaoğlu: Telefonlarımızın ve mekânlarımızın mutlaka dinlendiği kanaatindeyim06 Aralık 2020 Pazar 16:38
  • CHP Sözcüsü Öztrak'tan Bakan Soylu'ya: Kendinin dinlendiğinden haberi olmayan bir İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil06 Aralık 2020 Pazar 15:27
  • MSB'den Faaliyetlere İlişkin Bilgilendirme Yapıldı06 Aralık 2020 Pazar 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti