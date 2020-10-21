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SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

Son 24 saatte 1476 test, 5 yeni vaka!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1476 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte 1476 test, 5 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

21 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1476

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar -  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 204.706

Toplam Vaka Sayısı- 871

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 795

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 71 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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