  • BIST 1.439,860
  • Altın 487,69
  • Dolar 8,5180
  • Euro 9,9450
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Son 24 saatte 188 VAKA var

» »
Son 24 saatte 188 VAKA var
Son 24 saatte 188 VAKA var

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15 bin 330 olup, 171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 171 kişi ise yerel vakadır. 

71 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-15/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-16/ Yenişehir-3/ Çağlayan-1/ Gelibolu-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-3/ Surlariçi-6/ Alayköy-2/ Taşkınköy-2/ Metehan-1/ Minareliköy-3/ Marmara-3/ Köşklüçiftlik-1/ Arapahmet-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-2/ Değirmenlik-2 

Girne 

Girne Merkez-17/ Zeytinlik-2/ Alsancak-5/ Karaoğlanoğlu-2/ Arapköy-1/ Doğanköy-1/ Edremit-2/ Kaşgar-1/ Dikmen-2/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-2/ Karakum-2/ Ozanköy-1/ Lapta-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-8/ Dumlupınar-2/ Maraş-3/ Gülseren-1/ Canbulat-1/ Glapsides Bölgesi-1/ Beyarmudu-5/ Çanakkale-2/ Baykal-2/ Tuzla-1/ Anadolu-1/ Karakol Bölgesi-3 / Ulukışla-1/ Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-2/ 

İskele 

İskele Merkez-3/ Kuzucuk-1/ Boğaztepe-1/ Ötüken-1/ Dipkarpaz-2 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-7 / Aydınköy-1/ Zümrütköy-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Doğancı-1/ Karadağ-1/ Yeşilırmak-1 

19 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.330     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 171    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.250.695 

Toplam Vaka Sayısı: 14.432  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.379 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2008 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1841 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 90 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 45   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3559  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 473 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 333  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3170 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.620

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu, Mısır Silajı Hasadını Yerinde İnceleyerek, Bilgi Aldı19 Ağustos 2021 Perşembe 17:50
  • 2 EL-SEN çalışanı Güzelyurt polisinde, Özkıraç da çağrıldı19 Ağustos 2021 Perşembe 17:34
  • SON DAKİK HABERİ: 2 EL-SEN üyesi tutuklandı!19 Ağustos 2021 Perşembe 16:49
  • NETKENT polislik oldu!19 Ağustos 2021 Perşembe 16:48
  • Jet krizi ile ilgili polis bazı kişilere ‘dava’ okudu..19 Ağustos 2021 Perşembe 16:26
  • Cumhurbaşkanlığı, Hollandalı Milletvekiline Tepki Gösteren Rum Yönetimi’ni Kınadı19 Ağustos 2021 Perşembe 16:05
  • Moldova Uyruklu Kadın Müslüman Oldu19 Ağustos 2021 Perşembe 15:43
  • PGM Sürücüleri Uyardı19 Ağustos 2021 Perşembe 15:42
  • Ataoğlu: Rum ve Yunan Siyasi Yetkililerini De Ağırlamaktan Memnuniyet Duyarız19 Ağustos 2021 Perşembe 15:31
  • Pazartesi Lefkoşa'da eylem var!19 Ağustos 2021 Perşembe 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti