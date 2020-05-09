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Son 24 saatte 2000'e yakın test , pozitif vaka yok!

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Son 24 saatte 2000'e yakın test , pozitif vaka yok!
Son 24 saatte 2000'e yakın test , pozitif vaka yok!

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1988 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 138 kişinin arasından  , 123 kişinin sonuçların negatif çıktığını geriye kalan 15 kişinin ileri tetkik test sonuçlarının daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

Bakan Pilli, bugün yapılan testler sonucunda ise 4  kişiye  ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti .

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin toplam 6 ilçede gıda sektörü çalışanlarına , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

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