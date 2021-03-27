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SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Son 24 saatte 23 vaka

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Son 24 saatte 23 vaka
Son 24 saatte 23 vaka

"Toplam 7178 test yapıldı, 17'si yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7178 olup, 17'si yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 21 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

17  kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1/  Hamitköy-2/ Yenişehir-1 Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 9 / Maraş-1/ Görneç- 1 İskele İskele Boğaz-1 Güzelyurt Bostancı-1

27  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 7178 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 17  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 718.578   Toplam Vaka Sayısı: 4260   İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3802   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432    Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 364  Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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