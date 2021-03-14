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SON DAKİKA4198 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vaka

Son 24 saatte 25 yeni vaka!

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Son 24 saatte 25 yeni vaka!
Son 24 saatte 25 yeni vaka!

Son 24 saatte 25 yeni vaka!

"Toplam 4198 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4198 olup, 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir. 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

15 kişi ise yerel vakadır. 11 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir

. Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Değirmenlik-1 / Dilekkaya - 3 / Yenikent-3  / Sulariçi-3/ Kumsal-1

Girne Girne Merkez- 3

Güzelyurt Bostancı-1

14 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4198   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:5

Yerel Vaka Sayısı: 15     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 626. 289

Toplam Vaka Sayısı: 3818

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3431

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 363     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 299 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 29999-001.png

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