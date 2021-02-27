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SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Son 24 saatte 27 pozitif vakaya rastlandı

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Son 24 saatte toplam 5 bin 92 test yapıldı, 27 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte 27 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5 bin 92 olup, 27 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa

Göçmenköy- 1 / K. Kaymaklı-6 / Gönyeli - 3 / Haspolat -1   / Cihangir- 1/ Yenikent -1/ Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez -2   / Karaoğlanoğlu- 5 / Dikmen- 1 / Çatalköy-1

27 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5092

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 16      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 538. 578

Toplam Vaka Sayısı: 3383

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2978   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 381  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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