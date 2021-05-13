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SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Son 24 saatte 37 vaka, 38 taburcu

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Son 24 saatte 37 vaka, 38 taburcu
Son 24 saatte 37 vaka, 38 taburcu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4490 olup, 30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edildi.

2 kişi hava yolu ile ülkemize geldi. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunuyor. 30 kişi ise yerel vaka.

16 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'nde.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Haspolat-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-5 / Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-3

Girne

Karaman Köyü-1 / Girne Merkez-6 / Çatalköy-2 / Kaşgar-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Paşaköy-1/ Mutluyaka-2

13 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4490  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 30

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.087.032

Toplam Vaka Sayısı: 6818

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6289

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 1133 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 42

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2146

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3104

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