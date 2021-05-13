Son 24 saatte 37 vaka, 38 taburcu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4490 olup, 30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edildi.
2 kişi hava yolu ile ülkemize geldi. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunuyor. 30 kişi ise yerel vaka.
16 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'nde.
VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa
Gönyeli-3 / Haspolat-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-5 / Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-3
Girne
Karaman Köyü-1 / Girne Merkez-6 / Çatalköy-2 / Kaşgar-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Paşaköy-1/ Mutluyaka-2
13 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4490
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 30
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.087.032
Toplam Vaka Sayısı: 6818
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6289
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 1133
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 42
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2146
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3104
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