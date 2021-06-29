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Son 24 saatte 43 pozitif vaka!

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Son 24 saatte toplam 9 bin 551 test yapıldı, 43 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi.
Son 24 saatte 43 pozitif vaka!

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 9 bin 551 test yapıldı, 43 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi.

2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

10 kişinin Lefkoşa, 18 kişinin Girne, 5 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Hamitköy-2 / Haspolat-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Taşkınköy-1/ Yenikent-1/ Yenişehir-1

Girne

Girne Merkez- 8 / Lapta-1/ Ozanköy-3/ Dikmen-1/ Beylerbeyi-1/ Yukarı Girne-1/ Karakum-1/ Kaşgar-1/Karaoğlanoğlu-1

Gazimağusa

Tatlısu-1 / Akdoğan-3 / Yeniboğaziçi-1

İskele

Boğaz-1

Lefke

Doğancı-1

29 Haziran 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9551

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 35

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.463. 451

Toplam Vaka Sayısı: 8065

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7687 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 294

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4309

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 240

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 379 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3062

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.607 

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