Son 24 saatte 43 pozitif vaka!

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 9 bin 551 test yapıldı, 43 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi.
2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
10 kişinin Lefkoşa, 18 kişinin Girne, 5 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-3 / Hamitköy-2 / Haspolat-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Taşkınköy-1/ Yenikent-1/ Yenişehir-1
Girne
Girne Merkez- 8 / Lapta-1/ Ozanköy-3/ Dikmen-1/ Beylerbeyi-1/ Yukarı Girne-1/ Karakum-1/ Kaşgar-1/Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa
Tatlısu-1 / Akdoğan-3 / Yeniboğaziçi-1
İskele
Boğaz-1
Lefke
Doğancı-1
29 Haziran 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9551
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 35
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.463. 451
Toplam Vaka Sayısı: 8065
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7687
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 294
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4309
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 240
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 379
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3062
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.607
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