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SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

son 24 saatte 59 vaka!

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Son 24 saatte 59 vaka!
son 24 saatte 59 vaka!

Son 24 saatte 59 vaka!

3 Nisan 2021 "Toplam 6075 test yapıldı, 48'i yerel 59 pozitif vakaya rastlandı, 46 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6075 olup, 48'i yerel 59 pozitif vakaya rastlanmış, 46 kişi taburcu edilmiştir. 4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir.

7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

48 kişi ise yerel vakadır. 19 kişi Lefkoşa, 26 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne  Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Sulariçi- 9 / Hamitköy-4 / Gönyeli-2 / Akıncılar -1 / Değirmenlik-1 / Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-1

Girne Girne Merkez- 1 / Karakum-1 / Dikmen-1 Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -19/ Maraş-1 / Kaliland Bölgesi-1/ Gönendere-1/ Salamis Yolu-1 / Geçitkale-2 / Yeniboğaziçi-1

3 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6075  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 59

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 48  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 765. 421

Toplam Vaka Sayısı: 4545  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4068

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 451   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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