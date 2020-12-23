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SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

Son 24 saatte 5'i yerel 7 pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5559 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte 5'i yerel 7 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

23 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5559

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 310.855

Toplam Vaka Sayısı: 1440

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1242

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 192

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 157

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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