Son 24 saatte 5'i yerel 8 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 vakanın ülkeye kaçak olarak geldiğini ve Güney Kıbrıs'a geçerken yakalandığını, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
14 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1851
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 7
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 287.337
Toplam Vaka Sayısı: 1278
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1124
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 148
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 113
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.