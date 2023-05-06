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Son 24 Saatte 6 Kaza, 5 Yaralı!

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KKTC'de son 24 saatte 6 farklı trafik kazası gerçekleşti.
Son 24 Saatte 6 Kaza, 5 Yaralı!

KKTC'de son 24 saatte meydana gelen 6 farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis, trafik kazaları ile ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

05.05.2023 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Bostancı’da İzzet Kombos Caddesi üzerinde, Köroğlu KAYA (E-72), yönetimindeki ET 589 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solunda park halinde bulunan HJ 647 plakalı aracına binmeye çalışan Ulusay ZAİM’e ve HJ 647 plakalı aracına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Ulusay ZAİM kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayağında kırık teşhis edilmiş ve yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

 05.05.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Demirhan’da Ecevit Caddesi boyunca TNB 464 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Murat BOZKURT (E-44), seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde dikkatsizce kavşakta durmadan yoluna devam ettiği sırada, o esnada sağından Atatürk Caddesi boyunca dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyreden Bilal ALP (E-26) yönetimindeki SF 646 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan SF 646 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan SF 646 plakalı araç sürücüsü Bilal ALP kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

 06.05.2023 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, İnönü'de, İsmet İnönü Caddesi üzerinde Güleser ARPAZ (K-25), yönetimindeki RS 742 plakalı salon araç ile Vadili istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından çıkıp elektrik direğine çarptıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam ederek aynı cadde üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçe demir korkuluklarına çarpıp ikametgahın bahçesine girdikten sonra bahçe içerisindeki limon ağacına çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir. 

 

  06.05.2023 tarihinde 00:20 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu boyunca, MR 965 plakalı aracı ile İskele istikametine doğru kullanan Maij Ayşin QURBANOV (E-27) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Çukurova ağıllar bölgesi yol kavşağına geldiğinde o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet ERTE (E-32) yönetimindeki HG 950 plakalı salon aracı dikkatsiz bir şekilde kavşak üzerinde geçmeye çalıştığı sırada, sinyal verip sağa ağıllar bölgesine dönüşe geçen HG 950 plakalı araca çarptıktan sonra yolun sağından çıkarak takla atmıştır.

 Akabinde yine sağ şerit içerisinden HG 950 plakalı aracı geçmek için MR 965 plakalı aracın gerisinden dikkatsiz ve süratli bir şekilde gelmekte olan Beytulla SADIQOV(E-27) yönetimindeki UK 085 plakalı araç, öncesinde kaza yapıp sağ şerit içerisinde durmakta olan HG 950 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yolun sağından çıkan HG 950 plakalı araç takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan HG 950 plakalı araçta yolcu olarak bulunan  Rabia ERTE ve Salih ERTE kaldırıldıkları  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.

 

 06.05.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde yönetimindeki KE616 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru süratli bir şekilde seyreden Sergıu GARABA (E-25) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunana Özgürlük Anıtı çemberine geldiği sırada dikkatsizliği sonucu aracının ön kısmı ile çemberi oluşturan bordür taşlarına çarpıp havalanarak yine ön ve tavan kısmı ile Özgürlük Anıtına çarparak anıt etrafında bulunan havuz içerisine düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sergıu GARABA kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

    06.05.2023 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde,  Onur ÖZÇELİK (E-26), 196 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MG 146 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Califorian Restaurant önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağında park halinde bulunan KT 918 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.  MG 146 plakalı araç sürücüsü Onur ÖZÇELİK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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