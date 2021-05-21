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Son 24 saatte 7 bin 460 test, 19 yeni vaka...

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Son 24 saatte 7 bin 460 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi.
Son 24 saatte 7 bin 460 test, 19 yeni vaka...

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte 7 bin 460 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi.

1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

8 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 2 kişinin Gazimağusa bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-4 / Yenişehir-1/ Meriç-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-1

Girne

Girne Merkez- 3 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Gazimağusa-1 / Mutluyaka-1

21 Mayıs 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7460

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2  

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.146. 420 

Toplam Vaka Sayısı: 7034

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6683

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 318  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 287  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 516

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1013

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5255

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