Son 24 saatte 7 bin 460 test, 19 yeni vaka...

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte 7 bin 460 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi.
1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
8 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 2 kişinin Gazimağusa bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Haspolat-4 / Yenişehir-1/ Meriç-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-1
Girne
Girne Merkez- 3 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1
Gazimağusa
Gazimağusa-1 / Mutluyaka-1
21 Mayıs 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7460
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.146. 420
Toplam Vaka Sayısı: 7034
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6683
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 318
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 287
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 516
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1013
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5255
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