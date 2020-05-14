  • BIST 99.193
  • Altın 385,293
  • Dolar 6,9438
  • Euro 7,4873
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Son 24 saatte 988 Test yapıldı

» »
Son 24 saatte 988 Test yapıldı
Son 24 saatte 988 Test yapıldı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 988 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 988 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına , bazı meslek guruplarına ,Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına ,Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.  

Bakan Pilli'nin , 14  Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 988 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 28.621  

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cengizköy'deki Yangın Kontrol Altına Alındı14 Mayıs 2020 Perşembe 19:13
  • Cengizköy’de yangın...200 dönümlük alana yayıldı14 Mayıs 2020 Perşembe 19:11
  • SOS14 Mayıs 2020 Perşembe 17:55
  • “Fitre Bağışlarınız Umudu Çoğaltsın”14 Mayıs 2020 Perşembe 17:38
  • Tarık Altıner’in BRTK’deki yayınları askıya alındı14 Mayıs 2020 Perşembe 17:25
  • Ahmet Sennaroğlu teminata bağlandı14 Mayıs 2020 Perşembe 16:26
  • Guterres’ten Akıncı’ya Mektup14 Mayıs 2020 Perşembe 16:20
  • Girne’de yarın elektrik kesintisi var14 Mayıs 2020 Perşembe 16:03
  • Sos Çocukköyü Derneği: “Haberlerde etiketleyici ve çocukları yargılayıcı dil kullanılması doğru değil”14 Mayıs 2020 Perşembe 16:02
  • Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Mesleki yeterlilik yasa tasarısı”nı görüştü14 Mayıs 2020 Perşembe 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti