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Son 24 Saatte Çin'de 23, Güney Kore'de 36 Yeni Kovid-19 VakasI

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Son 24 Saatte Çin'de 23, Güney Kore'de 36 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Son 24 Saatte Çin'de 23, Güney Kore'de 36 Yeni Kovid-19 VakasI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 23, Güney Kore'de 36 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 8’i yurt dışı kaynaklı 23 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı yeni vakaların tamamı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde görüldü.

Toplam vaka sayısının 84 bin 619’a çıktığı Çin'de, salgın süresince 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar salgına yakalanan 79 bin 168 kişinin iyileştiği ülkede, 43’ünün durumu ciddi olmak üzere 817 hasta halen tedavi görüyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 36 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Salgında bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 305'e, toplam vaka sayısı da 14 bin 598’e çıktı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 642 kişi iyileşti. Güney Kore'de 16’sının durumu ciddi olmak üzere 651 hasta halen tedavi görüyor.

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