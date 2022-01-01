  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Son 24 Saatte En Çok Yağış Metrekareye 16 Kg Olarak Ölçüldü

» »
Son 24 Saatte En Çok Yağış Metrekareye 16 Kg Olarak Ölçüldü
Son 24 Saatte En Çok Yağış Metrekareye 16 Kg Olarak Ölçüldü

Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 arası metrekareye "en fazla 16 kg" yağış düştüğünü belirtti.

Dairenin verilerine göre, 24 saatte metrekareye "Duç"ta 16 kg, Kozanköy ve Türkeli 10, Selvilitepe 9, Ercan   7, Lefkoşa ve Beyarmudu 6, Akdoğan, Alsancak, Boğaz, Girne ve Kırıkkale 5, Taşpınar, Alevkaya ve Zümrütköy 4, Yakın Doğu Üniversitesi, Güzelyurt ve Vadili 3, Akdeniz, Çayönü, Gemikonağı. Yeşilırmak ve Lefke 2, Çamlıbel ve Kalkanlı'da 1kg, diğer bölgelerde ise 1 Kg’nin altında yağmur aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Ocak Pazartesine Kadar Yağmur Bekleniyor27 Aralık 2021 Pazartesi 17:55
  • Yarın Sabah İç Kesimlerde Don Olayı Bekleniyor24 Aralık 2021 Cuma 19:10
  • Dün en çok yağışın Yeni Erenköy’e düştü24 Aralık 2021 Cuma 13:58
  • Yenierenköy’de dün metrekareye 8 kilo yağış düştü22 Aralık 2021 Çarşamba 15:01
  • Yarın ve perşembe yer yer sağanak bekleniyor21 Aralık 2021 Salı 09:09
  • Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran: Zaman zaman etkili yağış bekleniyor20 Aralık 2021 Pazartesi 21:57
  • Ülkede Son 24 Saatte En Fazla Yağış Gazimağusa’da Kaydedildi19 Aralık 2021 Pazar 12:46
  • Yeşilırmak Bölgesinde 51 Kilogram Yağış Kaydedildi18 Aralık 2021 Cumartesi 21:58
  • “Carmel” için turuncu alarm verildi!18 Aralık 2021 Cumartesi 18:51
  • Bu Geceden İtibaren Şiddetli Fırtına ve Yağmur Bekleniyor18 Aralık 2021 Cumartesi 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti