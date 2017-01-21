Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekareye en çok yağış alan bölgeleri açıkladı.

Esentepe’de, bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekareye 8,7 kilogram yağmur yağdı. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Esentepe’yi metrekareye 7 kilogram yağışa Mallıdağ; 4’er kilogram yağışla Selvilitepe, Geçitkale, Çamlıbel; 3,5 kilogram yağışla Alevkaya takip etti. Diğer bölgelere düşen yağmur miktarları şöyle:

“Koruçam 3,0 kg/m²; Boğaz 2,4 kg/m²; Kozanköy, Serdarlı 1,6 kg/m²; Lefkoşa1,4 kg/m²; Alsancak 1,0 kg/m²; Akdeniz, Girne, İskele 0,6 kg/m²”