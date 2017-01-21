 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAGardiyanlar ‘Merkezi Cezaevinde’ eylem başlattı

Son 24 saatte metrekareye 8,7 kilogram yağmur yağdı.

» »
Son 24 saatte metrekareye 8,7 kilogram yağmur yağdı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekareye en çok yağış alan bölgeleri açıkladı.

Esentepe’de, bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekareye 8,7 kilogram yağmur yağdı. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Esentepe’yi metrekareye 7 kilogram yağışa Mallıdağ; 4’er kilogram yağışla Selvilitepe, Geçitkale, Çamlıbel; 3,5 kilogram yağışla Alevkaya takip etti.

Diğer bölgelere düşen yağmur miktarları şöyle:
“Koruçam 3,0 kg/m²; Boğaz 2,4 kg/m²; Kozanköy, Serdarlı 1,6 kg/m²; Lefkoşa1,4 kg/m²; Alsancak 1,0 kg/m²; Akdeniz, Girne,  İskele 0,6 kg/m²”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • En çok yağış nereye düştü?08 Ocak 2017 Pazar 12:00
  • Haftasonu hava nasıl? Bu haberi okumadan plan yapmayın...06 Ocak 2017 Cuma 13:14
  • Meteoroloji dairesi uyardı; Fırtına yağmurla karışık geliyor!04 Ocak 2017 Çarşamba 18:09
  • Bu hafta yağmur var mı?02 Ocak 2017 Pazartesi 18:10
  • Yağışlı hava ne kadar sürecek?30 Aralık 2016 Cuma 17:05
  • Meteoroloji Dairesi yine uyardı!29 Aralık 2016 Perşembe 14:54
  • Yağışlı hava ne kadar daha devam edecek?28 Aralık 2016 Çarşamba 18:01
  • Meteoroloji Dairesi’nden "tedbirli olun" uyarısı26 Aralık 2016 Pazartesi 16:39
  • Yılbaşı gecesi ve ertesi gün hava nasıl olacak?26 Aralık 2016 Pazartesi 16:26
  • En fazla yağış nereye düştü?24 Aralık 2016 Cumartesi 15:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti