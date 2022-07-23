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Son 4 ay içerisinde 34 ani ölüm!

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Dr. Nurçin İncirli son 4 ay içinde ani vefat eden kişilerin isimlerini listeleyerek bu ölümlerin araştırılmasını istedi.
Son 4 ay içerisinde 34 ani ölüm!

İncirli son 4 ay içerisinde 34 kişinin aniden vefat ettiğini kaydetti.

İncirli'nin açıklaması şu şekilde:

BU VATANDAŞLARIMIZ SON 4 AY İÇİNDE ANİDEN KAYBEDİLDİ!

İbrahim can E 32
Yaşar kurt E 57
Aysun erkan K 38
Hasan ali uysal E 56
Philip charles trusty E 74
Kemal efendioğlu E 60
Ata tecimer E 59
Arif pazar E 38
Hasan seri E 41
İrfan özdamar E 64
Selma ikizoğlu 
Fatih aktaş E 41
Peril şadi 
Zekeriye türün E 61
Denis bogdanov E 26
Şefik yıldırım
Hüseyin içöz E 35

Yunus çobanoğlu E 33
Hayriye savoğlu K 80
Sıla karaca K 17
Lisa nyasha tawonezvi K 29
Zeki beşiktepeli
Erdal andız
Ali riza avukat
Ertan galip
Coşkun demircan E 53
Hüseyin çobanoğlu

Gündoğan esenem
İbrahim cünnük E 53
Emine çınarlı
Elic yula E 28
Efgani dönmez E 39
Şerife karabıyık
Bayram karaman E 72

Bu vatandaşlarımız son 4 ay içinde aniden kaybedildi 
Ben bir hekim ve bir anne olarak çok endişeleniyorum...bu insanlar aniden ve çok büyük kısmı evinde kaybedildi...bu bir araştırma hak etmez mi...bu insanların yedikleri içtikleri suları  varsa hastalıkları araştırılması gerekmez mi....ne sebep oldu ki çok büyük kısmı kalp krizi...inanın komşum yüksek sesle çağırdı bugün sandım ki birine birşey oldu....psikolojimiz  bozuldu...ilgili sağlık örgütleri ve Sağlık bakanlığımız lütfen bu konuda bir araştırma komitesi kurun...bu normal kabul edilecek bir durum değildir....biz de hafta başı gerekli araştırmaların başlatılması için bakanlığımıza yazı yazacağız . ...

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