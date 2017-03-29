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"Son 40 günde 6 örgüt"

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"Son 40 günde 6 örgüt"
TDP geçtiğimiz haftalarda kurulan Topçuköy, Büyükkonuk, Yenierenköy, Mehmetçik ve Beyarmudu örgütlerinin ardından Kumyalı'da da örgüt oluşturdu. TDP böylece son 40 günde altıncı örgütünü kurmuş oldu.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, milletvekili Hüseyin Angolemli, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, TKP eski milletvekillerinden Çetin Veziroğlu ile PM üyelerinin katıldığı etkinlikte, TDP Kumyalı örgüt başkanlığına Osman Hastunç getirildi. Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Kubilay Poyraz, Habib Gündeğer, Seyfi Bağrıkaralı, Abdil Adalar.

İDRİS: "SOSYAL DEMOKRAT DÜŞÜNCE DAHA DA KÖKLEŞECEK"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, etkinlikte yaptığı konuşmada ülke genelinde sağlam bir örgüt ağı kurma yolunda çok ciddi adımlar attıklarını belirterek, son 40 günde 6 örgüt oluşturduklarını, kısa dönemde birçok bölgede daha örgütler kuracaklarını açıkladı. 

Yeni örgütlerle birlikte partiye katılımların da sürdüğünü belirten İdris, katılan her bireyin, kurulan her örgütün, birçok badireler atlatarak bugünlere gelen 41 yıllık sosyal demokrat düşüncenin kökleşmesine yardımcı olacağına dikkat çekti. Sosyal demokrasinin güçlenmesinden rahatsız olanların oyunlarına ve bu oyunlara alet olanlara takılmadan, ilke, dürüstlük ve temizlikten taviz vermeden, daha da önemlisi 'ben' diyenlere inat 'biz' ruhu ve olgusuyla yollarına devam edeceklerini belirten İdris, "Sosyal demokrat düşünce gelişip, daha da kökleşecektir. Mücadelemizin temelini de bu oluşturmaktadır" dedi.

"İSKELE-KARPAZ BÖLGESİNE ÖZEL ÖNEM VERİLMELİ"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, ülkede yaşanmakta olan ekonomik kriz ile işsizliğin İskele-Karpaz bölgesinde daha fazla yaşandığını, özellikle sağlık ve eğitim açısından da en fazla mağduriyet yaşayan bölgenin İskele-Karpaz olduğunu kaydetti.

TDP'nin emek, emekçi ve alınterinden yana taraf olduğunu, köylünün, üreticinin sesi olmayı görev bildiğini kaydeden İdris, üretimin merkezi durumunda olan İskele-Karpaz bölgesi için de projeler üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Bölgenin doğru yatırımlarla kalkınıp, gelişebileceğini, tarihi ve doğal çevre korunarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın yapılabileceğini kaydeden İdris, "Yeter ki niyet olsun, öncelik siyasi çıkar değil, topluma hizmet olsun" diye konuştu.

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