Son 5 yılda 4 devlet başkanı değiştiren Peru'da seçim: Sağcı Fujimori ilk sırada

Peru'da devlet başkanlığı seçiminde, gelen ilk sonuçlara göre sağ partinin adayı Fujimori yarışı önde götürüyor.

Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin (ONPE) yayınladığı verilere göre 11 Nisan'da 1. turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçiminin 2. turunda Popüler Güç partisi adayı Keiko Fujimori, oyların yüzde 52.46'sını alarak ilk sıraya yerleşti.

Oyların yüzde 56.03'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan ilk sonuçlara göre Özgür Peru partisi adayı solcu Pedro Castillo ise yüzde 47.53 ile ikinci sırada takibini sürdürüyor.

Ülkede 11 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı 1. tur seçiminde sol partinin adayı Castillo, oyların yüzde 19.83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlamış, sağcı aday Fujimori ise yüzde 13.37 ile ikinci sırada yer almıştı.

Siyasi krizlerle dolu sancılı bir dönem yaşanılan Peru'da 2016 ila 2020 yılları arasında 2 devlet başkanı haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevlerinden alınırken Manuel Merino ise ülkede 6 gün süren şiddetli protestolar nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Keiko Fujimori, eski lider Alberto Fujimori'nin kızı. 1990-2000 yılları arasındaki devlet başkanlığı döneminde görevi suistimal, rüşvet ve yargısız infazlar yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilen Fujimori 2007 yılından bu yana Peru'da hapis yatıyordu.

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, 2017 yılında insani gerekçelerle Fujimori için af çıkarmıştı. Kuczynski'nin hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle devlet başkanlığından azledilmemek için mecliste Fujimori'nin eski partisinden milletvekillerinin desteğini sağlayabilmek amacıyla Fujimori'yi affettiği öne sürülmüştü.

Yüksek Mahkeme Ekim 2018'de Fujimori hakkındaki af kararını bozmuştu.