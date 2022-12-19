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Son 5 yılda göç yolunda 11 bin 286 kişi öldü

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İspanyol sivil toplum kuruluşu "Caminando Fronteras" (Yürüyen sınırlar) son 5 yılda Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına doğru düzensiz göçte 11 bin 286 kişinin öldüğünü veya kayıp olduğunu açıkladı.
Son 5 yılda göç yolunda 11 bin 286 kişi öldü

Caminando Fronteras, Kuzey Afrika’dan İspanya’ya düzensiz göçle ilgili 2018-2022 raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Verilen bilgilerde, 2018-2022 aralığında Kuzey Afrika kıyılarından hareket eden düzensiz göçmenlerin bulunduğu gemilerden 241’inin mürettebatıyla birlikte kayıp olduğu belirtildi.

DENİZ YOLUNDA ÖLENLER

Deniz yoluyla düzensiz göçte en çok ölüme yol açan güzergahın, 7 bin 692 can kaybıyla İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları olduğu, bunu Cezayir (bin 526 can kaybı) ve İspanya’nın güneyindeki Alboran Denizi’nin (bin 493 can kaybı) izlediği ifade edildi.

Raporda, “en felaket” yılın 2021 olduğu, Kuzey Afrika’dan İspanya’ya doğru düzensiz göçte bir yıl öncesine iki kat artışla 4 bin 639 kişinin öldüğü kaydedildi.

FUHUŞA DİKKAT ÇEKTİLER

Raporun koordinatörü Helena Maleno Garzon, yaptığı değerlendirmede, “Sınırlardan geçen düzensiz göçmenler, ölmelerine ve kadınların fuhuş işçisi olarak çalıştırılmasına göz yuman ülkelerin kurbanıdır. Göç sırasında hayatını kaybedenlerin istatistiğini tutması gerekenler ülkelerdir ama bu ülkeler sadece sınırlarından geçenleri sayıyorlar. Göçmenlerin yaşam hakkının savunulmasındaki ırkçı ön yargıyı kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçü koordine etmeye ilişkin ülkeler arasındaki eksik iş birliğini eleştiren Garzon, arama ve kurtarma yöntemlerinin devre dışı bırakıldığını savundu.

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