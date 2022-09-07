Son 5 Yılda Trafik Kazalarında 134 Kişi Hayatını Kaybetti

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
KKTC genelinde, 01 Ocak 2018 – 06 Eylül 2022 tarihleri arasında toplam 121 adet ölümle neticelenen trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda toplam 134 kişi yaşamını yitirmiştir.
Belirtilen tarih aralığında meydana gelen ölümle neticelen trafik kazalarının, en fazla 08:00-20:00 saatleri arasında yaşandığı görülmektedir.
01 Ocak – 06 Eylül 2022 tarihleri arasında ise toplam 13 adet ölümle neticelenen trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda toplam 15 kişi yaşamını yitirmiştir. Belirtilen tarih aralığında meydana gelen ölümlü trafik kazaları sebepleri arasında, “Sürat” suçunun ilk sırada yer aldığı görülmektedir.
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