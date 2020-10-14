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Son 50 yıl: 11 binden fazla afet, 2 milyon can kaybı, 3.6 trilyon dolar zarar

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Son 50 yıl: 11 binden fazla afet, 2 milyon can kaybı, 3.6 trilyon dolar zarar
Son 50 yıl: 11 binden fazla afet, 2 milyon can kaybı, 3.6 trilyon dolar zarar

Birleşmiş Milletler (BM) son 50 yılda 11 binden fazla doğal afet meydana geldiğini, 2 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3.6 trilyon dolar ekonomik kaybın olduğunu bildirdi.

AA’nın haberine göre 13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü dolayısıyla, Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) de aralarında bulunduğu bazı BM alt kuruluşları ortak rapor yayınladı.

Ekonomik kayıp yediye katlandı

Son 50 yıllık dönemde her bir afet için kaydedilen ortalama ölü sayısı üçte bir oranında düşerken, kaydedilen afet sayısı beş kat ve ekonomik kayıplar da yedi kat arttı.

DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, rapora ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Erken uyarı sistemleri (EWS), afet riskinin etkin şekilde azaltılması ve iklim değişikliğine uyum için bir ön koşulu oluşturmaktadır.”

Covid-19 salgınının büyük çaplı uluslararası sağlık ve ekonomik krize yol açtığına dikkat çeken genel sekreter, iklim değişikliğinin ise gelecek yüzyıllarda insan yaşamları, ekosistemler, ekonomiler ve toplumlar için artan bir tehdit oluşturmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Son 20 yılda felaketler arttı

Öte yandan, BM Afet Riski Azaltma Ofisi’nin (UNISDR) raporuna göre son 20 yılda doğal afetlerde büyük artış yaşandı.

1980-1999 döneminde 4 binin üzerindeki doğal felaketlerin, 2000-2019’da 7 bin 348’e sıçradı.

2000-2019’daki 7 bin 348 doğal afet 1.23 milyon kişinin yaşamına mal oldu, 4.2 milyar insanı etkiledi ve yaklaşık 2.97 trilyon dolar küresel ekonomik kayba yol açtı.

1980-1999 döneminde ise 4 bin 212 doğal afet 3.25 milyar insanı etkileyerek 1.19 milyon can kaybı ve yaklaşık 1.63 trilyon dolarlık ekonomik kayıpla sonuçlandı.

Çin’de 577, ABD’de 467, Hindistan’da 321, Filipinler’de 304 ve Endonezya’da 278 afet meydana geldi.

En büyük doğal afetin sekizi ise Asya’da yaşandı.

2030’a kadar yüzde 50 artış

Küresel çapta iki yıl önce yaklaşık 108 milyon kişi fırtınalar, seller, kuraklıklar ve orman yangınları nedeniyle uluslararası insani yardım sisteminden yardıma ihtiyaç duydu. 

BM tahminlerine göre 2030’a kadar bu rakam yılda yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle yüzde 50 artabilir.

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