Son 7 ayda en fazla erkek şiddeti Lefkoşa ile Gazimağusa’da yaşandı

Resmi verilere göre, son 7 ayda toplam 656 erkek şiddeti polise bildirildi. En fazla kadına darp olayı Lefkoşa ile Gazimağusa’da yaşanırken, Lefkoşa’da 84 kadın, Gazimağusa’da ise 82 kadın, şiddete uğradı. Şiddet kullanma tehdidi ise en fazla Lefkoşa’da yaşandı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en ağır sonuçlarından biri olan kadına yönelik şiddet dünyada önemli bir sorun olmakla birlikte Kuzey Kıbrıs’ta da gün geçtikçe kadınların yaşamını daha fazla kuşatma altına alıyor.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne son 7 aylık süreçte kadına yönelik ‘resmi şiddet’ verilerinde artış yaşandığı tespit edildi. Polis, son 7 ayda toplam 656 olayın kendilerine bildirildiğini açıkladı.

2022 yılının Ocak- Ağustos aylarında 268 kadının darp edildiği verilere yansırken, cinsel saldırıya maruz kalan kadınların sayısının 3 olduğu, cinsel tacize maruz kalanların ise 13’e ulaştığı kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs’ta her geçen gün kadına yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığı verilere yansırken, şiddetin boyutunun ve şeklinin de değiştiği polis verilerine yansıdı.

SON 7 AYDA 268 KADIN DARP EDİLDİ

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre, son 7 ayda 268 kadın darp edildi.

Verilere göre, ‘fiziksel şiddet’, ‘tehdit’, ve ‘rahatsızlık’ suçlarından polise 656 ihbar yapıldı.

EN FAZLA DARP LEFKOŞA VE GAZİMAĞUSA’DA YAŞANDI

Ocak- Ağustos ayı verilerine göre, Lefkoşa’da 84 kadın, Gazimağusa’da 82 kadın, Girne’de 67 kadın, Güzelyurt’ta 16 kadın, İskele’de 19 kadın olmak üzere toplamda 268 kadın, erkek şiddetine maruz kaldı.

Polis verilerine göre, ‘cinsel saldırı’, ’cinsel taciz’, ‘cinsel tecavüz’ meseleleriyle ilgili Lefkoşa’da 6 kadın, Gazimağusa’da 6 kadın, Girne’de 7 kadın, Güzelyurt’ta 3 kadının maruz kaldığı belirtildi.

POLİSE, 7 AYDA 656 BAŞVURU YAPILDI

Ocak- Ağustos verilerine göre, polise 656 ihbar yapıldığı açıklandı. 7 aylık sürede 268 kadın ‘darp ve fiziksel şiddet’ görürken, ‘telefonda tahkir edici mesaj- arama’ da 50 kadın mağdur oldu. Ülke genelinde 20 kadın ‘rahatsız’ edildiği için polise şikayette bulundu.

‘ŞİDDET KULLANMA TEHDİTİ’ EN FAZLA LEFKOŞA’DA

Şiddet kullanma tehdidinin en fazla yaşandığı bölge Lefkoşa olduğu ifade edildi. Verilere göre, Lefkoşa 14, Gazimağusa 8, Girne 7, Güzelyurt 5, iskele 4 olmak üzere toplamda 38 kadının polise başvurduğu ve kayıtlara geçildiğine yer verildi.

155 KADIN POLİSE İFADE VERMEDİ

Polis, erkek şiddetine maruz kalan 155 kadının, yaşanan olaylar ile ilgili polise ifade vermediğini kaydetti. Buna göre, Lefkoşa’da 62, Gazimağusa’da 49, Girne’de 31, Güzelyurt’ta 4, İskele’de 9 olmak üzere toplamda 155 kadının ifade vermediği aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA TEHDİT VE RAHATSIZ EDİCİ SUÇLARDA ARTIŞ

Kuzey Kıbrıs’ta, sosyal medya hesaplarından tehdit ve rahatsız edici suçlar (Elektronik Haberleşme Yasası’na Aykırı Hareket) suçunu işleyen 27 kişinin olduğundan bahsedildi. Mesele ile ilgili Lefkoşa’da 6, Gazimağusa’da 10, Girne’de 8, Güzelyurt’ta 3 ve İskele’de 0 olmak üzere toplamda 27 olay yaşandı.

YARALAMA VE HIRSIZLIK MESELELERİ EN FAZLA GAZİMAĞUSA VE GİRNE’DE

Ocak- Ağustos dönemlerini kapsayan sürede, ‘yaralama’ ve ‘hırsızlık’ vakalarıyla ilgili Lefkoşa’da 2, Girne’de 3, iskele’de 1 olmak üzere toplamda 6 olay meydana geldi.

‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçlarını işleyenlerin sayısının 14 olduğu belirlendi.

Kuzey Kıbrıs’ta cinsel şiddete uğrayan kadınların sayısının kaygı verici boyutta olduğu görülüyor. Verilere göre, ‘cinsel tecavüz’e maruz kalan kadınların sayısı Lefkoşa’da 1, Gazimağusa’da 3, Girne’de 2 olmak üzere toplamda 6 kadının tecavüze uğradığı kayıtlara geçerken, ‘zorla insan kaçırma’ olayı Lefkoşa’da 3 kez yaşandığı verilere yansıdı.

Anlaşmazlık nedeniyle umumi yerlerde çiftler arasında yaşanan kavgalardan 2’si Lefkoşa’da, 1 tanesi Gazimağusa’da, 1 tanesi de İskele’de meydana geldi, toplamda 4 kez yaşandı.

MAHKEME EMRİNE 17 KİŞİ RİAYET ETMEDİ

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün verilerine göre, mahkeme emrine riayet etmeyenlerin sayısının Lefkoşa’da 4, Gazimağusa’da 4, Girne’de 3, Güzelyurt’ta 4, iskele 2 olmak üzere toplamda mahkeme emrine riayet etmeyen kişi sayısı 17’ye ulaştı.

Çeşitli sebeplerle meydana gelen ‘umumi yerde sövme’ olaylarıyla ilgili Lefkoşa’da 1, Gazimağusa 6, Girne 2, iskele 2 olarak toplamda 11 olay polise ulaştı.

Polis, ‘kasti hasar’ meselesiyle ilgili olarak, Lefkoşa’da 4, Gazimağusa’da 4, Girne’de 0, Güzelyurt’ta 2, İskele’de 1 toplamda ise 11 olay yaşandığını ifade etti.

‘MÜLKE TECAVÜZ’ SUÇLARININ EN ÇOK İŞLENDİĞİ BÖLGE GİRNE

Ülke genelinde ‘mülke tecavüz’ suçlarında artış yaşandığı kayıtlara geçerken en fazla olay, Girne’de meydana geldi. Verilere göre, Lefkoşa 1, Gazimağusa 1, Girne 4, Güzelyurt 0, iskele 1 toplamda meydana gelen vaka sayısı 7 olarak kayıt edildi.

Verilere göre, ‘vahim zarar’ meselesi Güzelyurt ve İskele’de 3 vaka sayısıyla kayıtlara geçti.

kaynak. kıbrıs postası