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Son anket bomba bu pazar seçim olsa kim kaç oy alacak?

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24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son tahminler geldi. Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi "Erken Seçime Doğru" başlıklı Mayıs ayı anketine göre bu pazar seçim olsa ve Erdoğan ile İnce ikinci tura kalsa, Erdoğan kıl payı seçimi kazanıyor.
Son anket bomba bu pazar seçim olsa kim kaç oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son tahminler geldi. Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi "Erken Seçime Doğru" başlıklı Mayıs ayı anketine göre bu pazar seçim olsa ve Erdoğan ile İnce ikinci tura kalsa, Erdoğan kıl payı seçimi kazanıyor. Ankete göre; MHP'nin kan kaybetmeye devam ettiği gözlemleniyor. Özellikle Bahçeli’nin bağımsız cumhurbaşkanı adayı olacak kişiler için söylediği cümleler, MHP’nin İYİ Parti’ye karşı oy kaybetmesine sebep olmuş görünüyor.

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi "Erken Seçime Doğru" başlıklı Mayıs ayı anketini açıkladı.6-9 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3653 kişi ile telefonla ve yüzyüze yapılan anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy trendi yükselişte olmasına son günlerde art arda açıklanan ekonomik paketler oy oranları evvelki seçim kampanyaları kadar etki değil.CHP'de Muharrem İnce isminin açıklanması ile durum “durağan”dan “pozitif”e doğru evrilmiş durumda. Muharrem İnce ismi sadece cumhurbaşkanlığı seçimi için değil, milletvekili genel seçimi için de partsine bir rüzgar katmış görünüyor. Özellikle küskün seçmenlerini geri kazanmaya başlamış durumda. İYİ Parti'nin oy oranının azar azar da olsa sürekli artırma trendi devam ediyor.

HDP'de kemik oylarını koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip görünüyor. Selahattin Demirtaş’ın yeniden gündemde yer alması, HDP’nin de “kararsızlar pastası”ndan payını almasını sağlamış gibi duruyor.Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100.000 imzayı beklenenden daha kısa sürede toplayabilmiş olması, seçmenlerinde bir özgüven yaratmış durumda

BU PAZAR SEÇİM OLSA SONUÇLAR NE OLUR?

Ankete göre bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle görülüyor:

Cumhur İttifakı: %37.8
Millet İttifakı: %37.6
HDP: %9.7
Diğer: %0.4
Kararsızlar: %7.2
Oy vermem: %7.3

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