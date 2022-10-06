Son anket: İşte AKP'nin illere göre oy kaybı

Son olarak ASAL Araştırma tarafından Aydın, Bursa, Elazığ, Kırşehir ve Sakarya'da yürütülen anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre AKP'nin tüm kentlerde oy kaybettiği görüldü.

Siyasi partiler ve liderleri birbiri ardına gündemi belirleyen çıkışlara imza atarak seçim hareketliliğini giderek arttırıyor. Araştırma şirketleri ise bu çıkışların halk nezdindeki yansımasını ortaya koyan anketler düzenliyor.

ASAL Araştırma tarafından 5 ilde farklı katılım oranlarıyla gerçekleştirilen anket sonuçları da son durumu ortaya koydu.

Anket kapsamında katılımcılara yöneltilen soru "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" oldu. Sonuçlar kararsızlar dağıtıldıktan sonra paylaşıldı.

AYDIN

Aydın'da 13-18 Eylül tarihleri arasında 992 kişiye "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. 2018 seçimlerinde kıyasıya bir rekabetin yaşandığı kentte CHP birinci sırayı anket sonucunda da korudu. AKP ise ikinci sırayı 2018'deki yüzde 32,5 oy oranından yüzde 27,1'e düşerek korudu. Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 49,4 olarak hesaplanırken Cumhur İttifakı yüzde 33,9'da kaldı.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de 2-4 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ankete 420 kişi katılım gösterdi. 2018 seçimlerinde yüzde 41,2 ile ilk sırada yer alan AKP, ankette yüzde 4,5 oy kaybıyla birinci sırayı korudu. Ankete göre kentte yüzde 58,1 ile Cumhur İttifakı birinci sırada yer aldı.

SAKARYA

Sakarya'da 763 kişi ile 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette AKP 2018 seçimlerinde olduğu gibi birinci sıranın sahibi oldu. AKP'yi sırasıyla MHP, CHP ve İYİP takip etti. Ankete göre 4 partinin de oy kaybettiği ilde en çok kayıp yüzde 8,7 ile AKP'de görüldü. Cumhur İttifakı yüzde 71,8 oy oranıyla üstünlük sağlayan ittifak oldu.

ELAZIĞ

Anket sorusu Elazığ'da 1-4 Ekim tarihlerinde 698 kişiye yöneltildi. Buradan çıkan sonuçlara göre katılımcıların çoğunluğunun tercihi yüzde 43,8 ile AKP oldu. AKP'nin 2018 seçimlerine göre oy kaybı ise yüzde 10,8 olarak ortaya çıktı.

BURSA

AKP Bursa'da da ilk sırayı yüzde 38,4 ile aldı. Anket sonuçlarına göre Bursa'da AKP yüzde 7,8 oranında oy kaybetti.