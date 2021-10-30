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Son anket: İttifaklar başa baş

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ORC Araştırma'nın yayımladığı ankete göre sadece üç parti mevcut barajı aşarken, ittifaklar arasındaki fark yüzde 1 şeklinde oldu.
Son anket: İttifaklar başa baş

ORC Araştırma 24-27 Ekim tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 41 ilde 2 bin 850 kişi ile görüşülerek yapılan ankette ittifakların toplam oy oranları birbirine çok yakın.

 

Buna göre; CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı yüzde 40,1;  AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ise yüzde 41,1 oranında oy aldığı görülüyor.

YÜZDE 7 KABUL EDİLİRSE...

Yayımlanan ankete göre ise mevcut barajı sadece üç parti aşıyor. Anketin sonuçları seçime yansıması halinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anlaştığı yüzde 7'lik baraj, HDP ve MHP'nin Meclis'e girmesine olanak sağlayacak. 

ORC'nin anketinde partilerin oy dağılımı şöyle:

AKP: Yüzde 31,3

CHP: Yüzde 26

İYİ PARTİ: Yüzde 14,1

MHP: Yüzde 9,8

HDP: Yüzde 8

DEVA PARTİSİ: Yüzde 5,1

GELECEK PARTİSİ: Yüzde 2,4

SAADET PARTİSİ: Yüzde 1,1

DİĞERLERİ: Yüzde 2,2

 

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