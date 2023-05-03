Son Anket: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a fark, İnce'nin etkisi sahada yok

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yapılan ankette Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik tercihler soruldu.
4 Cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçime ilişkin yapılan ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,8.
Bu sonuçlarla birlikte Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a 8,3 puan fark attığı görülüyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 1,6
Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan: Yüzde 0,5
Anket şirketi, sonuçlardan sonra bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Tercihleri— SER-AR (@SerArastirma) May 3, 2023
Recep Tayyip Erdoğan : % 44,3
Muharrem İnce : % 1,4
Kemal Kılıçdaroğlu : % 52,7
Sinan Oğan : % 1,6
30 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında 26 il, 2600 seçmen ile yüz yüze görüşme ve Mart-Nisan aylarında yaptığımız toplam 25.000… pic.twitter.com/1TeLfSck1w
14 Mayıs Parti Tercihleri— SER-AR (@SerArastirma) May 3, 2023
AK Parti : %34,5
CHP : %30,7
YSP : %12,4
MHP : %9,4
İYİ PARTİ : %8,8
TİP : %3,0
DİĞER : %1,2
30 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında 26 il, 2600 seçmen ile yüz yüze görüşme ve Mart-Nisan aylarında… pic.twitter.com/mBLWy0mxbv
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