Son Anket: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a fark, İnce'nin etkisi sahada yok

SER-AR Araştırma Şirketi, seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 8,3 puan fark atıyor. Şirket yaptığı açıklamada ise Muharrem İnce için, "Sahada etkisi yok" dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yapılan ankette Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik tercihler soruldu.

4 Cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçime ilişkin yapılan ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,8.

Bu sonuçlarla birlikte Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a 8,3 puan fark attığı görülüyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 1,6

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan: Yüzde 0,5

Anket şirketi, sonuçlardan sonra bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Tercihleri



Recep Tayyip Erdoğan : % 44,3

Muharrem İnce : % 1,4

Kemal Kılıçdaroğlu : % 52,7

Sinan Oğan : % 1,6



30 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında 26 il, 2600 seçmen ile yüz yüze görüşme ve Mart-Nisan aylarında yaptığımız toplam 25.000… pic.twitter.com/1TeLfSck1w — SER-AR (@SerArastirma) May 3, 2023