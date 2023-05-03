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Son Anket: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a fark, İnce'nin etkisi sahada yok

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SER-AR Araştırma Şirketi, seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 8,3 puan fark atıyor. Şirket yaptığı açıklamada ise Muharrem İnce için, "Sahada etkisi yok" dedi.
Son Anket: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a fark, İnce'nin etkisi sahada yok

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yapılan ankette Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik tercihler soruldu.

4 Cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçime ilişkin yapılan ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,8.

Bu sonuçlarla birlikte Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a 8,3 puan fark attığı görülüyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 1,6

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan: Yüzde 0,5

Anket şirketi, sonuçlardan sonra bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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