Son Anket.. Türkiye'de bugün seçim olsa ne olur...

MAK Araştırma şirketi “Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır” anketi düzenledi. İlginç sonuçlar ortaya çıktı.

MAK Araştırma şirketinin düzenlediği seçim anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Şirket, araştırmayı 30'u Büyükşehir 51 ilde ve bu illerin ilçelerinde 2850 kişi ile yapıldığını duyurdu.

AKP'nin oy oranının yüzde 34.3'e düştüğü görüldü. CHP yüzde 23, İYİ Parti yüzde 13.6, HDP yüzde 9.2, MHP ise yüzde 8.4 olarak ölçüldü.

YENİ PARTİLERİN ORANI

Yeni kurulan DEVA Partisi yüzde 2.20, Gelecek Partisi ise yüzde 2.8 oy oranına ulaştı. Milli Görüş'ü temsil eden Saadet Partisi ise yüzde 1.8 olarak kayıtlara geçti.

MAK şu paylaşımı da yaptı: “Kamuoyu Araştırmaları araştırmayı yapanların gönlünde geçen sonuçları değil çalışmaya katılan katılımcının verdiği cevapları yansıtır.”