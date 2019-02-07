Son anketler: Ankara’da CHP, İstanbul’da AKP önde

Konsensus ve Aksoy araştırma şirketlerinin anketine göre İstanbul’da AKP’nin adayı Binali Yıldırım, Ankara’da ise CHP’nin adayı Mansur Yavaş önde.

TELE1’de canlı yayına katılan Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı, İstanbul ve Ankara’ya dair yeni anketlerini paylaştı.

Buna göre İstanbul’da Binali Yıldırım’ın oyu yüzde 44,3, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun oyu yüzde 41,6. Katılımcıların yüzde 6,1’i ise kararsız.

İstanbul’da MHP’lilerin yüzde 77’si Yıldırım’a, yüzde 8’i ise İmamoğlu’na oy verecek. HDP’lilerin ise yüzde 76’sı İmamoğlu’na, yüzde 4’ü de Yıldırım’a oy verecek. İYİ Partili seçmenin ise yüzde 7’sinin tercihi Yıldırım. Yüzde 14’ü ise oy kullanmayacak.

Aksoy’a göre Ankara’da Yavaş önde

Aksoy Araştırma Genel Müdürü Ertan Aksoy’un aktardığına göre Ankara’da Mansur Yavaş önde. Bursa, Adana ve Antalya da AKP’nin elinden alınabilir.