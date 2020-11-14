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Son anketler diyor ki: ''AK Parti eridi, MHP baraj altında''

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz Ekim ayında yayımlanmış 7 ayrı anketin ortalamasını paylaştı. Alınan ortalamaya göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşerken, MHP'nin ise yüzde 7.6 oy oranıyla baraj altında kaldığı ortaya çıktı.
Son anketler diyor ki: ''AK Parti eridi, MHP baraj altında''

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndaki oy kaybının ortaya çıktığı anketlere bir yenisi daha eklendi.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Youtube kanalı üzerinden açıkladığı son ankette partilerin son oy oranlarını paylaştı.

Özkiraz, Avrasya Araştırma youtube kanalından dün yayınladığı videoda Ekim ayında yayımlanan 7 anketin ortalamasını alarak çarpıcı tespitlerde bulundu.

Alınan ortalamaya göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşerken MHP'nin ise yüzde 7.6 oy oranıyla baraj altında kaldığı ortaya çıktı.

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