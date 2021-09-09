Son anketlere göre HDP yoksulların partisi!

MetroPoll'un, aylık geliri 3 bin TL ve altı olan seçmenin parti tercihlerine ilişkin yaptığı ankete göre Ocak 2020'den bu yana oyu en çok artan parti HDP oldu.

MetroPoll Araştırma'nın dar gelirlilerin için yayımladığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gelecek seçimlerde en etkili seçmen grubunun dar gelirliler olacağını belirten Özer Sancar, "Meraklı okuyucular ve politikacılara… Gelecek seçimin sonucunda en etkili seçmen grubu dar gelirliler olacak" dedi ve aylık geliri 3 bin TL ve altı olan seçmenlerin parti tercihlerini paylaştı.

Üç aylık peryotlarla yapılan 'Dar gelirlilerin bu pazar seçim olsa oy tercihi' konulu anketin 'Temmuz-Ağustos 2021' sonuçları şöyle:

AK Parti: Yüzde 29,2.

CHP: Yüzde 16,8.

HDP: Yüzde 11,8.

MHP: Yüzde 10,4.

İYİ Parti: Yüzde 8,3.

SP: Yüzde 0,9.

Gelecek Partisi: Yüzde 0,9.

DEVA Partisi: Yüzde 0,5

Anketteki diğer sonuçlar şöyle:



Diğer: Yüzde 1,1



Kararsız: Yüzde 7,6



Protesto: Yüzde 7,7



Cevap yok: Yüzde 4,9

Ankette, oyu en çok artış gösteren partinin HDP olduğu anlaşıldı. Ocak-Şubat-Mart 2020 döneminde HDP'nin oyu 7.7 olarak görülürken, her periyotta artarak Temmuz-Ağustos 2021 itibarıyla yüzde 11.8'e ulaştı.

AK Parti'nin ise Ocak-Şubat-Mart 2020 döneminde yüzde 33,6 olarak ölçülen oyun, Temmuz-Ağustozs 2021 döneminde 29,2'ye düştüğü görüldü.

Yine aynı dönemler itibarıyla CHP'nin de oylarında 19,7'den 16,8'e kadar düşüş kaydedildi. İYİ Parti'nin ise 6,7'den 8,3'e çıktığı görüldü.

HDP'den sonra en fazla yükseliş MHP'de kaydedildi. MHP Ocak-Şubat-Mart 2020'de yüzde 8 ölçülürken, bugün yüzde 10,4 olarak ölçüldü.