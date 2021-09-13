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Son ankette Bahçeli'ye MHP seçmeninden kötü haber

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MetroPOLL Araştırma Şirketi, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın seçmelerinin ittifaklara dair memnuniyetini ölçtüğü son anket sonuçlarını yayımladı.
Son ankette Bahçeli'ye MHP seçmeninden kötü haber

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Meclis'teki partilerin seçmenlerine ittifaklarla ilgili sorular yöneltti.

MEMNUN DEĞİL

MHP'li seçmenlerin yüzde 35,6'sı, AKP ile yapılan Cumhur İttifakı'ndan memnun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

OY DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yine yapılan araştırmanın 'İttifak Memnuniyeti' bölümünde katılımcılara 24 Haziran 2018'de düzenlenen milletvekili seçiminde oy verdikleri partinin bugün kurduğu ittifaklardan memnun olup, olmadığı soruldu.

Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde:

MİLLET İTTİFAKI SONUÇLARI

CHP seçmeni:

Memnunum: Yüzde 84.5

Memnun Değilim: Yüzde 11.1

Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 4.4

İYİ Parti seçmeni:

Memnunum: Yüzde 74.5

Memnun Değilim: Yüzde 19.9

Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 5.6

Yapılan son araştırmaya göre, ankete MHP seçmenin tavrı damga vurdu.

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