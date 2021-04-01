Son anketten AK Parti ve MHP'ye bir kötü haber daha

Area Araştırma'nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere 12 büyükşehirde gerçekleştirdiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda AKP'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekti.
Toplam seçmen üzerinden AK Parti'nin yüzde 29,2, CHP'nin 20,0, İYİ Parti'nin yüzde 11,7, HDP'nin yüzde 10,0 ve MHP'nin 7,9 oy aldığı görüldü.
Geçerli oylar üzerinden ise oy dağılımları şöyle:
AK Parti yüzde 35,1
CHP yüzde 24,0
İYİ Parti yüzde 14,0
HDP yüzde 12,0
MHP yüzde 9,4
Geçerli oylar üzerinden ittifakların oy oranı ise şöyle:
Cumhur İttifakı yüzde 44,5
Millet İttifakı yüzde 38,1
HDP yüzde 12,0
Diğer yüzde 5,4
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