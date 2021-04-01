  • BIST 1.417
  • Altın 450,337
  • Dolar 8,1571
  • Euro 9,5736
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Son anketten AK Parti ve MHP'ye bir kötü haber daha

»
Area Araştırma'nın, siyasi partilerle ilgili araştırmasının mart ayı sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında özellikle AK Parti ve MHP'nin oylarındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı.
Son anketten AK Parti ve MHP'ye bir kötü haber daha

Area Araştırma'nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere 12 büyükşehirde gerçekleştirdiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda AKP'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

Toplam seçmen üzerinden AK Parti'nin yüzde 29,2, CHP'nin 20,0, İYİ Parti'nin yüzde 11,7, HDP'nin yüzde 10,0 ve MHP'nin 7,9 oy aldığı görüldü.

287623-655x429-fgk0.png

Geçerli oylar üzerinden ise oy dağılımları şöyle:

AK Parti yüzde 35,1
CHP yüzde 24,0
İYİ Parti yüzde 14,0
HDP yüzde 12,0
MHP yüzde 9,4

287624-673x451-ntfq.png

287625-660x490-znzm.png

Geçerli oylar üzerinden ittifakların oy oranı ise şöyle:

Cumhur İttifakı yüzde 44,5
Millet İttifakı yüzde 38,1
HDP yüzde 12,0
Diğer yüzde 5,4

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kürşat Ayvatoğlu'nun evinde sentetik hap da bulundu: Arkadaşım başım çok ağrıdığı için verdi01 Nisan 2021 Perşembe 10:19
  • CHP'li Adıgüzel, AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'nden sonra Koronavirüs'e yakalananların listesini paylaştı01 Nisan 2021 Perşembe 10:15
  • Dünya Bankası, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti01 Nisan 2021 Perşembe 09:42
  • FLAŞ: Karadeniz'de ortalık karıştı!01 Nisan 2021 Perşembe 09:12
  • Polisin, işlem yaptığı kadını 'öpmesi ve kendisini öptürmesi' rüşvet sayıldı31 Mart 2021 Çarşamba 23:40
  • İmamoğlu: 6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım31 Mart 2021 Çarşamba 23:01
  • Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan kritik açıklamalar: Vakaların yüzde 75’i İngiltere mutasyonu taşıyor31 Mart 2021 Çarşamba 22:26
  • Koca: Mutasyon oranı yüzde 75’e ulaştı31 Mart 2021 Çarşamba 22:16
  • Türkiye'de Ağbal kararını duyan kripto paraya koşmuş: Dört kat hacim31 Mart 2021 Çarşamba 21:46
  • Ahmed Arif’in Sur’daki yıkık evi 'Ahmed Arif’in Hasreti' belgeseli ile ortaya çıktı31 Mart 2021 Çarşamba 21:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti