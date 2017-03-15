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Son araştırma; Mona Lisa gülümsüyor mu?

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Son araştırma; Mona Lisa gülümsüyor mu?
Leonardo da Vinci'nin ünlü portresinin asıl manası hakkında sayısız teori mevcut

Alman bilim insanları yaptıkları son araştırma ile Leonarda da Vinci’nin bugüne kadar gerçek manası hakkında ortaya sayısız teori atılan portre tablosu ‘Mona Lisa’ya, izleyicilerin ne tepki verdiğini ölçtü. Bu çalışma ile Mona Lisa’nın şifreli yüz ifadesinde bulunan duyguları ilk ve son olarak tanımlayabildiklerine inanan araştırmacılara göre, da Vinci’nin 16. yüzyıla ait portre tablosu 'La Gioconda' mutlu bir yüze sahip.

Kültür Servisi'nin Hyperallergic'ten referans verdiği habere göre Freiburg Üniversitesi’nden Dr. Jürgen Kornmieir ve Freiburg Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Ludger Tebartz von Elst liderliğinde gerçekleştirilen projede araştırmacılar, 'La Gioconda'daki figürün dudak kıvrımıyla oynayarak, dördü gittikçe daha da somuran, dördü gittikçe daha da gülümseyen sekiz alternatif versiyonunu üretti. Sekiz replikanın ve orijinal tablonun siyah beyaz görüntüleri, her seferinde tekrar düzenlenen 30 kez 12 test katılımcısına gösterildi. Katılımcılara dokuz figürün her birinin mutlu ya da mutsuz olup olmadığı ve cevaplarından ne kadar emin oldukları soruldu. Orijinal, değiştirilmemiş gösel yüzde 97 oranında 'mutlu' olarak tanımlandı.

Çalışmanın sonuçları çok yakında "Mona Lisa her zaman mutludur - ve bazen de mutsuzdur" başlığıyla yayımlanacak. Kornmeier Agence France-Presse’e konuşarak "Sanattan ve sanat tarifinden açıklamalara göre orijinal tablo son derece muğlak olmalı" dedi. "Belki diğer açılardan muğlaklık olabilir ama mutlu ya da mutsuz olduğuna dair bir belirsizlik yok."

Leonardo da Vinci’nin, kimileri tarafından otoportre olduğu düşünülen tablosunun asıl manası hakkında sayısız teori mevcut.

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