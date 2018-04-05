  • BIST 115.261
  • Altın 171,819
  • Dolar 4,0314
  • Euro 4,9427
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
ÖZEL HABERUBP Dikmen adayını belirledi

Son araştırmalara göre cinsellik için en ideal açıklandı

»
ABD’de yapılan bir araştırma, seks için en ideal yaşın ne olduğunu ortaya koydu. Tahminlerinizde yanıldığınızı anlayacaksınız.
Son araştırmalara göre cinsellik için en ideal açıklandı

ABD’de yapılan bir araştırma, seks için en ideal yaşın erkeklerde 64, kadınlarda ise 66 olduğunu ortaya koydu. 

Yayınlanan yeni rapora göre; kişinin cinsel yaşamı 60'lı yaşlarında zirveye ulaşıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Amerika'da yapılan anket, 5 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kadınların en iyi cinselliği 66 yaşında, erkeklerin ise 64 yaşında yaşadığı tespit edildi.

 

Seks terapisti Dr. Madeleine Castellanos, "Yaş aldıkça fiziksel olarak neyi sevdiğinizi biliyorsunuz" açıklamasında bulundu. 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Otizm A.L.A.R.M. veriyor02 Nisan 2018 Pazartesi 19:09
  • Günebak, annelerin en çok sorduğu 20 soruyu yanıtladı01 Nisan 2018 Pazar 19:08
  • Dünya Kulak ve İşitme Günü Çeşitli Etkinliklerle YDÜ’de Kutlandı27 Mart 2018 Salı 19:28
  • DAÜ Bilimsel Sağlık Programında “Çocuklarda Fiziksel Aktivite” konusu ele alındı27 Mart 2018 Salı 19:27
  • “Down Sendromunda Erken Başlanan Özel Eğitim, Dil Terapisi ve Fizyoterapi Fark Yaratır"25 Mart 2018 Pazar 18:26
  • Tüberküloz vücuda girdikten sonra yıllarca hastalık yapmadan kalabilir23 Mart 2018 Cuma 19:59
  • YDÜ Hastanesi'nde 4 Yaşındaki Çocuğa Anjiyo21 Mart 2018 Çarşamba 20:21
  • “Yediğimiz Tuzun Büyük Bir Kısmı Satın Aldığımız Hazır Gıdaların İçinde Gizlidir”20 Mart 2018 Salı 19:23
  • Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ECR 2018 Avrupa Radyoloji Kongresi’nde KKTC’yi temsil etti19 Mart 2018 Pazartesi 20:01
  • Prezervatif kullanırken bunlara dikkat!19 Mart 2018 Pazartesi 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti