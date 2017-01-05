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Son başvuru tarihi 31 Ocak

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Son başvuru tarihi 31 Ocak
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükbaş hayvan besleyicilerine faiz destekli kredili yemlik arpa için başvurularını 31 Ocak’a kadar tamamlamasını istedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Toprak Ürünleri Kurumu’ndan küçükbaş hayvan besleyicilerine sağlanan faiz destekli kredili yemlik arpa ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd’den (Binboğa Yem Sanayi)  besi yemi, besi peleti ve süt yemi kullanan küçükbaş hayvan besleyicilerine faiz iade desteğinden, küçükbaş hayvan üreticileri 31 Ocak’a kadar faydalanabilecek. 

Söz konusu destekten faydalanmak isteyen üreticiler 31 Ocak’a kadar Toprak Ürünleri Kurumu ve Binboğa Yem Sanayi’ne başvurarak, damızlık hayvan başına günde 1 kilo olmak üzere 92 gün esas alınarak, yemlik arpa hak edişlerini alabilecek.

Açıklamaya göre faiz destekli kredili arpa imkânından yararlanmak isteyen üreticilerin 31 Ocak Salı gününe kadar talep yazılarını Veteriner Dairesi’nden alacakları damızlık küçükbaş hayvan sayısını gösteren belgeyle birlikte direkt olarak veya köy kooperatifleri aracılığıyla Kooperatif Merkez Bankası’na iletmesi gerekiyor.

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