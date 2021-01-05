  • BIST 1.490
  • Altın 463,751
  • Dolar 7,3866
  • Euro 9,0811
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Son bir ayda İngiltere'de yaşayan 42 Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

» »
Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere, son bir ayda 42 Kıbrıslı Türkün yaşamını yitirdiğini açıkladı, vefat edenlerin çoğunun 60 yaş üzeri ve sağlık sorunları olan kişiler olduğunu bildirdi.
Son bir ayda İngiltere'de yaşayan 42 Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere, son bir ayda 42 Kıbrıslı Türkün yaşamını yitirdiğini açıkladı, vefat edenlerin çoğunun 60 yaş üzeri ve sağlık sorunları olan kişiler olduğunu bildirdi.

Kıbrıslı Türklerin ölüm oranlarında artış olduğu belirtilen açıklamada, "Koronavirüs salgını, yaşlıları ve ek hastalıkları olanları bulduğu zaman gerçekten ölümcül seyrediyor" denildi.

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere'den yapılan açıklamada,"Bu zor günlerde tüm halkın yanında olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam çalışacağız" ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere, ulusal karantina ilan edilmesiyle birlikte en başa döndü. Halktan, hayat kurtarmak için evde kalmaları istendi. İngiltere’de son 24 saatte 60 bin 916 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle son hayatını kaybedenlerin sayısı ise 830 arttı. Özellikle Kıbrıslı Türk toplumu arasında ölüm sayısında ciddi bir artış kaydedildi. Benzer bir durum geçtiğimiz Nisan – Mayıs ayında yaşanmıştı. Aynı durum Aralık ayında yaşanıyor ve daha bu virüs mutasyondan dolayı daha hızlı bulaşıyor.

8 Aralık’ta Kıbrıslı Türk’lerin toplam ölüm sayısı 105’iken, şu an 147. Son bir ayda 42 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, bu rakamlar sadece kesin olarak bilinen bunun dışında bilinmeyen vakalar olabilir. Son 24 saatte ise 6 toplum üyemizin vefat haberi ulaştı. Vefat edenlerin çoğu 60 yaş üzeri ve sağlık sorunları olan kişiler. Ancak tahminlere göre 100’ün üzerinde 30 – 60 yaş arası birçok toplum üyemiz yoğun bakımda tedavi görüyor. Türkiye kökenli toplum arasındaki ölüm sayısı ise 47’ye yükseldi. 8 Aralık’ta 45’idi, şu an kesin olarak bilinen 47 ancak bu rakamdan daha yüksek olduğu kesin.

Koronavirüs salgını, yaşlıları ve ek hastalıkları olanları bulduğu zaman gerçekten ölümcül seyrediyor. Sevdiklerimizi korumak istiyorsak kesinlikle akrabalarımızla, eş dostlarımızla bir araya gelmeyelim. Sevdiklerimizi kaybetmemek ve en kısa zamanda normal hayatımıza dönmek için tedbirlere uyalım.Virüsün bulaşıcı etkisi kadar psikolojik etkileri de oldukça devamlılığını sürdürüyor. Özellikle ‘karantina’ ve ‘izolasyon’ kavramlarının hepimizin üzerinde etkisi farklı anlamlar içerse de vardığımız noktalar çok benzer.

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere olarak bu zor günlerde tüm halkımızın yanında olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam çalışacağız. Bu salgını dayanışmayla yeneceğiz. Hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, acılı aileleri ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de Son 24 Saatte 57 Bin 725 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi03 Ocak 2021 Pazar 13:33
  • İngiltere'de günlük vaka 50 binin üzerinde: İlkokullar kapatıldı, sahra hastaneleri tekrar açıldı02 Ocak 2021 Cumartesi 15:50
  • Boris Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına geçiyor01 Ocak 2021 Cuma 22:05
  • 'Süper tanıyıcı' polis, 2012'den beri 2 binden fazla şüpheliyi tespit etti28 Aralık 2020 Pazartesi 20:45
  • AB İle İngiltere'nin Ana Kara Problemi Cebelitarık, Yeni Statüsünü Bekliyor27 Aralık 2020 Pazar 20:30
  • İngiltere'de koronavirüse karşı anında bağışıklık kazandıran antikor ilacı bulundu26 Aralık 2020 Cumartesi 20:23
  • Türk şoförlerin kahvaltısı İngiltere'de gündem oldu24 Aralık 2020 Perşembe 21:40
  • İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu21 Aralık 2020 Pazartesi 21:15
  • Mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türü: Hangi ülkeler İngiltere ile ulaşımı yasakladı?21 Aralık 2020 Pazartesi 09:09
  • Londra'da koronavirüs salgınına karşı dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başladı20 Aralık 2020 Pazar 22:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti