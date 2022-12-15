Son Bir Haftada 131 Vaka

Sağlık Bakanlığı 07 Aralık - 13 Aralık tarihleri arasındaki koronavirüs verilerini açıkladı.
7-12- 2022- 13-12 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 3392
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131
Kaybedilen Hasta: YOK
Sağlık Bakanlığı 07 Aralık - 13 Aralık tarihleri arasındaki koronavirüs verilerini açıkladı.
7-12- 2022- 13-12 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 3392
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131
Kaybedilen Hasta: YOK
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