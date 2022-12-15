  • BIST 5.147,86
  • Altın 1067.313
  • Dolar 18.6476
  • Euro 19.8861
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Son Bir Haftada 131 Vaka

» »
Sağlık Bakanlığı 07 Aralık - 13 Aralık tarihleri arasındaki koronavirüs verilerini açıkladı.
Son Bir Haftada 131 Vaka

Sağlık Bakanlığı 07 Aralık - 13 Aralık tarihleri arasındaki koronavirüs verilerini açıkladı.
 

7-12- 2022- 13-12 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 


Haftalık Yapılan Test Sayısı: 3392    

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131     

Kaybedilen Hasta: YOK

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, bankacılarla görüştü15 Aralık 2022 Perşembe 15:45
  • Kayıp Şahıs Bulundu15 Aralık 2022 Perşembe 15:20
  • Yaycı: Türkiyesiz bir Akdeniz ve Türksüz bir Kıbrıs hatta Anadolu isteyenler var15 Aralık 2022 Perşembe 14:36
  • Dışişleri Bakanlığı’ndan ara bölgede BM gözetiminde yapılan Rum ihlaline tepki15 Aralık 2022 Perşembe 11:53
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi15 Aralık 2022 Perşembe 10:48
  • 87 yaşındaki Fikri Özbeyit dün evden çıkıp geri gelmedi15 Aralık 2022 Perşembe 10:43
  • Sağanak yağmur etkili olacak!15 Aralık 2022 Perşembe 10:41
  • Eczacılar Birliği, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ile görüştü15 Aralık 2022 Perşembe 10:20
  • Hüseyin Özçelikler hayatını kaybetti15 Aralık 2022 Perşembe 10:07
  • “BM Barış Gücü, ara bölgedeki yanlış uygulamasından geri dönmeli”14 Aralık 2022 Çarşamba 20:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti